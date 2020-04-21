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АПЛ не намерено досрочно завершать сезон до конца мая

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Руководство лиги беспокоится о экономическом положении клубов.
АПЛ
АПЛ
Getty Images

Руководство АПЛ не намерено досрочно завершать сезон, об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, если сезон не завершится, то английские клубы понесут огромные финансовые потери, в том числе и от телевизионных прав.

Руководство лиги договорились не обсуждать вариант досрочного завершения сезона как минимум до конца мая. Но при этом отмечается, что если ситуация не улучшится или ухудшится, то может быть реализован любой вариант.

Ранее президент УЕФА высказался о возможном досрочном завершении сезона.

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Теги: АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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