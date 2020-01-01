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Малиновский может перейти в клуб Ярмоленко

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В Лондоне может сформироваться украинский дуэт.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Футболист Аталанты Руслан Малиновский может перебраться в АПЛ, об этом сообщает Sportal.it.

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По информации источника, в услугах украинского полузащитника заинтересован Вест Хэм, за который выступает Андрей Ярмоленко. “Молотобойцы“ желают укрепить среднею линию в летнее трансферное окно. Таким образом, клуб попробует подписать Малиновского.

Напомним, что в услугах украинца была заинтересована Фиорентина. Если же им не удастся приобрести Руслана, то они переключатся на Раджу Наингголана, который выступает за Кальяри на правах аренды из Интера.

Ранее Малиновский прокомментировал интерес со стороны Фиорентины.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Вест Хэм, Фиорентина, футбол
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