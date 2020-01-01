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Агент Озила раскритиковал Арсенал за решение о снижении окладов футболистов

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Эркут Согут считает, что главный тренер команды повлиял на решение большинства игроков по этому вопросу.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Лондонский Арсенал договорился с футболистами о сокращении зарплат на 12,5% на один год из-за тяжелой финансовой ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Однако Месут Озил - самый высокооплачиваемый игрок “канониров“ (350 тысяч фунтов в неделю - около 397 тысяч евро) отказался от снижение своего оклада. О сложившейся ситуации высказался агент футболиста Эркут Согут.

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“Недостаточно предложить снижение одному из членов команды, и попросить его уговорить остальных. Так нельзя, ведь у каждого есть личный контракт, и нужно вести с каждым отдельные переговоры.

Клуб может попросить тренера убедить игроков, и на более молодых это может повлиять, а также на тех футболистов, которые боятся последствий своего несогласия. Возникает сомнение, имеет ли такое согласие игроков какую-то юридическую силу.

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Некоторые игроки не могут быть искренними в своем ответе на предложение клуба, если на них оказывается давление“, - цитирует Согута The Independent со ссылкой на The Atlethic.

Ранее сообщалось, что легендарный английские футболисты раскритиковали Месута Озила за его отказ от сокращения зарплаты.

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Теги: Месут Озил, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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