Легенды АПЛ раскритиковали Озила, отказавшегося от снижения зарплаты
Легендарные английские футболисты Джейми Каррагер и Гари Невилл, ныне работающие экспертами, подвергли критике решение игрока Арсенала Месута Озила отказаться от снижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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"Есть две группы игроков, которые не согласны с решением клуба - молодые футболисты, у которых и так почти нет дохода, и те игроки, у которых истекают контракты. Но то, что этого не сделал самый высокооплачиваемый игрок... Ведь вся команда согласилась! Это ужасно в плане пиара.
Я не упрекаю его в том, что он много зарабатывает, виноваты в этом те, кто ему платят. Но самый высокооплачиваемый футболист должен подавать пример своей команде", - приводит слова Каррагера Daily Mail.
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"Отсутствие единения в команде нельзя оправдать. Вы должны быть командой на поле и вне его. Я бы не хотел быть одним из трех игроков, которые отказались от снижения зарплаты. Это оттолкнет остальных членов команды. Нужно соглашаться с решением большинства.
Эта ситуация - демонстрация того, что происходит в клубах АПЛ. Футбол уничтожает себя изнутри. Игроки просто не доверяют клубам, и это - очередной пример", - отметил Невилл.
Напомним, Арсенал объявил о снижении зарплат игрокам и тренерскому штабу на один год, однако Месут Озил и еще два игрока отказались от решения клуба.
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