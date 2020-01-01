Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Легенды АПЛ раскритиковали Озила, отказавшегося от снижения зарплаты

Комментариев: 0
Джейми Каррагер и Гари Невилл недовольны поступком игрока Арсенала.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Легендарные английские футболисты Джейми Каррагер и Гари Невилл, ныне работающие экспертами, подвергли критике решение игрока Арсенала Месута Озила отказаться от снижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Читай также: Артета: Мы приняли правильное решение, сообщив Премьер-лиге о моих симптомах

"Есть две группы игроков, которые не согласны с решением клуба - молодые футболисты, у которых и так почти нет дохода, и те игроки, у которых истекают контракты. Но то, что этого не сделал самый высокооплачиваемый игрок... Ведь вся команда согласилась! Это ужасно в плане пиара.

Я не упрекаю его в том, что он много зарабатывает, виноваты в этом те, кто ему платят. Но самый высокооплачиваемый футболист должен подавать пример своей команде", - приводит слова Каррагера Daily Mail.

Гари Невилл и Джейми Каррагер
Гари Невилл и Джейми Каррагер
Getty Images

Читай также: Артета: Психолог общается с футболистами в этот непростой период

"Отсутствие единения в команде нельзя оправдать. Вы должны быть командой на поле и вне его. Я бы не хотел быть одним из трех игроков, которые отказались от снижения зарплаты. Это оттолкнет остальных членов команды. Нужно соглашаться с решением большинства.

Эта ситуация - демонстрация того, что происходит в клубах АПЛ. Футбол уничтожает себя изнутри. Игроки просто не доверяют клубам, и это - очередной пример", - отметил Невилл.

Напомним, Арсенал объявил о снижении зарплат игрокам и тренерскому штабу на один год, однако Месут Озил и еще два игрока отказались от решения клуба.

Поделись:
Теги: Месут Озил, чемпионат Англии по футболу, Арсенал, АПЛ, футбол, Джейми Каррагер, Гари Невилл, зарплата, критика
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь