Кулинарные уроки и психолог: МЮ рассказал о помощи, которую оказывает игрокам

Руководство "красных дьяволов" пытается поддерживать своих футболистов во время карантина.

Манчестер Юнайтед всячески пытается помогать своим игрокам во время карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

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Как рассказали представители клуба официальному сайту, футболисты получают психологическую поддержку во время изоляции. Кроме того, клуб проводит онлайн-занятия для поддержки физической формы спортсменов.

Также "красные дьяволы" организовали для игроков кулинарные курсы и даже доставляют им продукты на дом.

Отмечается, что еженедельно футболисты проходят взвешивание, чтобы клуб имел возможность следить за их физическим состоянием.

Ранее сообщалось, что игроки Арсенала общаются с психологом.