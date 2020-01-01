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Кулинарные уроки и психолог: МЮ рассказал о помощи, которую оказывает игрокам

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Руководство "красных дьяволов" пытается поддерживать своих футболистов во время карантина.
ИГрокам МЮ оказывают всевозможную помощь на карантине
ИГрокам МЮ оказывают всевозможную помощь на карантине
Getty Images

Манчестер Юнайтед всячески пытается помогать своим игрокам во время карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

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Как рассказали представители клуба официальному сайту, футболисты получают психологическую поддержку во время изоляции. Кроме того, клуб проводит онлайн-занятия для поддержки физической формы спортсменов.

Также "красные дьяволы" организовали для игроков кулинарные курсы и даже доставляют им продукты на дом.

Отмечается, что еженедельно футболисты проходят взвешивание, чтобы клуб имел возможность следить за их физическим состоянием. 

Ранее сообщалось, что игроки Арсенала общаются с психологом.

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Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии, карантин, коронавирус
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