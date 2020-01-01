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Озил - один из трех игроков Арсенала, отказавшийся от снижения зарплаты

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Самый высокооплачиваемый игрок не спешит соглашаться на сокращение своего оклада.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Лондонский Арсенал накануне официально объявил о том, что договорился с футболистами и тренерским штабом о снижении зарплаты на 12,5% на один год.

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Однако, как стало известно Mirror, не все игроки "канониров" пошли на этот шаг. По информации издания, три футболиста отказались от урезания оклада. 

Один из них - Месут Озил, который является самым высокооплачиваемым игроком Арсенала. Немец хочет оценить реальное влияние коронавируса на финансовой положение клуба, прежде чем отказаться от части зарплаты. Имена двух других игроков источник не сообщает.

Напомним, Месут Озил недавно впервые стал отцом.

Ранее сообщалось, что с игроками Арсенала работает психолог из-за сложившейся ситуации.

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Теги: Месут Озил, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, вне игры
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