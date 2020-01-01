Футболисты Арсенала согласись на урезание зарплат на весь год

Клуб будет готов компенсировать потери игрокам.

Руководство Арсенала достигло положительного соглашения с футболистами первой команды и тренерским штабом о снижении заработных плат, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба клуба, годовые оклады снизятся на 12,5% на один год. Отмечается, что Арсенал готов компенсировать все потери, если клуб выполнит определенные цели в предстоящие сезоны.

“Мы гордимся и благодарны нашим футболистам и сотрудникам за то, что они собрались вместе, чтобы поддержать наш клуб, наших людей и наше сообщество в эти беспрецедентные времена, которые являются одними из самых сложных в нашей истории“, - сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что футболисты ПСЖ отказываются от урезания зарплаты.