Футболист Тоттенхэма приступил к прохождению военной службы

Игрок отслужит три недели.

Футболист Тоттенхэма Сон Хын Мин начал прохождении военной службы в армии Южной Кореи, об этом сообщает Daily Mail.

Игрок пройдет учебный лагерь морской пехоты, который расположен на юге страны. Отмечается, что Сон пройдет сокращенный вариант службы - три недели.

Футболист принял решение воспользоваться паузой в АПЛ, которая возникла из-за пандемии коронавируса, и пройти обязательную военную подготовку.

Ранее Сон должен был пройти службу в 2018 году, но ему отсрочили прохождение подготовки из-за победы на Азиатских играх. Кроме этого, все мужчины в Южной Кореи должны отслужить два года.