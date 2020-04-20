Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Футболист Тоттенхэма приступил к прохождению военной службы

Комментариев: 0
Игрок отслужит три недели.
Сон Хын Мин
Сон Хын Мин
Getty Images

Футболист Тоттенхэма Сон Хын Мин начал прохождении военной службы в армии Южной Кореи, об этом сообщает Daily Mail.

Игрок пройдет учебный лагерь морской пехоты, который расположен на юге страны. Отмечается, что Сон пройдет сокращенный вариант службы - три недели.

Футболист принял решение воспользоваться паузой в АПЛ, которая возникла из-за пандемии коронавируса, и пройти обязательную военную подготовку.

Ранее Сон должен был пройти службу в 2018 году, но ему отсрочили прохождение подготовки из-за победы на Азиатских играх. Кроме этого, все мужчины в Южной Кореи должны отслужить два года.

Поделись:
Теги: Сон Хын Мин, Тоттенхэм, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, вне игры, армия, военная служба
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь