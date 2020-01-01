Санчо согласовал контракт с Манчестер Юнайтед - The Sun
Футболист в ближайшее время может перебраться в чемпионат Англии.
Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо станет игроков Манчестер Юнайтед в ближайшее время. Об этом сообщает The Sun.
Источник утверждает, что стороны уже договорились об условиях контракта. Теперь руководство манкунианцев должно сделать “шмелям“ официальное предложение о трансфере.
Ожидается, что сумма, выплаченная за футболиста, станет рекордной для “красных дьяволов“.
Ранее Санчо намекнул на переход в Манчестер Юнайтед в Instagram.
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