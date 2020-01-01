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Санчо согласовал контракт с Манчестер Юнайтед - The Sun

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Футболист в ближайшее время может перебраться в чемпионат Англии.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо станет игроков Манчестер Юнайтед в ближайшее время. Об этом сообщает The Sun.

Источник утверждает, что стороны уже договорились об условиях контракта. Теперь руководство манкунианцев должно сделать “шмелям“ официальное предложение о трансфере.

Ожидается, что сумма, выплаченная за футболиста, станет рекордной для “красных дьяволов“.

Ранее Санчо намекнул на переход в Манчестер Юнайтед в Instagram.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, АПЛ, Боруссия Д, Джейдон Санчо
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