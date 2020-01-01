Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игало: Фернандеш знает, что он хочет сделать с мячом еще до того, как получит пас

Комментариев: 0
Нигериец отметил, что его одноклубник взял АПЛ штурмом.
Одион Игало
Одион Игало
Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Одион Игало прокомментировал игру своего партнера по команде Бруну Фернандеша.

“Он умен, у него есть интуиция и отличное видение поля. Он знает, что он хочет сделать с мячом еще до того, как получит пас.

Вы можете видеть уровень взаимопонимания между ним и Марсиалем, между мной и ним, поэтому он очень хороший футболист. Он приехал из другого чемпионата в Премьер-лигу. Но он не успокоился, и взял АПЛ штурмом“, - цитирует футболиста United Hangout.

Ранее сообщалось, чемпионат Англии возобновится не ранее июня.

Поделись:
Теги: футбол, Бруну Фернандеш, чемпионат Англии, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Одион Игало
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь