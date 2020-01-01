Игало: Фернандеш знает, что он хочет сделать с мячом еще до того, как получит пас

Нигериец отметил, что его одноклубник взял АПЛ штурмом.

Форвард Манчестер Юнайтед Одион Игало прокомментировал игру своего партнера по команде Бруну Фернандеша.

“Он умен, у него есть интуиция и отличное видение поля. Он знает, что он хочет сделать с мячом еще до того, как получит пас.

Вы можете видеть уровень взаимопонимания между ним и Марсиалем, между мной и ним, поэтому он очень хороший футболист. Он приехал из другого чемпионата в Премьер-лигу. Но он не успокоился, и взял АПЛ штурмом“, - цитирует футболиста United Hangout.

Ранее сообщалось, чемпионат Англии возобновится не ранее июня.