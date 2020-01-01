Руни: Мне больно это признавать, но Ливерпуль на данный момент имеет лучшую атаку в мире

Англичанин признался, что "красные" напоминают ему Рому Франческо Тотти.

Нападающий Дерби Каунти Уэйн Руни оценил игру Ливерпуля.

"Я пытался объяснить, как игроки, работающие вместе, должны забивать голы, и трио Ливерпуля - прекрасный пример.

Салах и Мане заставляют соперников опускаться глубже в защиту, что позволяет Фирмино действовать из глубины. В это время центральные защитники расслабляются, и неожиданно Мане и Салах подключаются с флангов в невероятном темпе, используя свободное пространство.

Это мне напоминает то, как Рома играла с Тотти и двумя быстрыми бегунками, которые оказывали давление на штрафную площадь со всех сторон. Мне больно это признавать, но Ливерпуль на данный момент имеет лучшую атаку в мировом футболе", - цитирует Руни The Times.

Ранее сообщалось, что шесть игроков Ливерпуля попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports.