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Руни: Мне больно это признавать, но Ливерпуль на данный момент имеет лучшую атаку в мире

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Англичанин признался, что "красные" напоминают ему Рому Франческо Тотти.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
Getty Images

Нападающий Дерби Каунти Уэйн Руни оценил игру Ливерпуля.

"Я пытался объяснить, как игроки, работающие вместе, должны забивать голы, и трио Ливерпуля - прекрасный пример.

Салах и Мане заставляют соперников опускаться глубже в защиту, что позволяет Фирмино действовать из глубины. В это время центральные защитники расслабляются, и неожиданно Мане и Салах подключаются с флангов в невероятном темпе, используя свободное пространство.

Это мне напоминает то, как Рома играла с Тотти и двумя быстрыми бегунками, которые оказывали давление на штрафную площадь со всех сторон. Мне больно это признавать, но Ливерпуль на данный момент имеет лучшую атаку в мировом футболе", - цитирует Руни The Times.

Ранее сообщалось, что шесть игроков Ливерпуля попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports.

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Теги: футбол, Уэйн Руни, Ливерпуль, чемпионат Англии, АПЛ
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