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Зинченко: Когда умерла мама Гвардиолы, нас предупредили, чтобы мы не писали ему

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Украинец выразил поддержку наставнику.
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Защитник Манчестер Сити прокомментировал информацию о том, что мама его наставника Хосепа Гвардиолы скончалась от коронавируса.

“К сожалению, у Пепа Гвардиолы недавно не стало мамы. Нас предупредили, чтобы мы не писали ему в этот тяжелый период. Тем не менее, конечно, каждый выразил ему поддержку через интернет, мы же одна семья, одна команда, каждый переживает друг за друга. Это всегда больно - терять близких людей.

“До этого Пеп постоянно отсылал всем видео поддержки, чтобы мы держали себя в форме, но после он не выходил на связь“, - отметил Зинченко в программе Великий футбол.

Ранее Микель Артета выразил соболезнования семье Гвардиолы.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити
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