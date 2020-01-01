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ФА Англии застрелила 60 гусей, которые гадили на базе сборной

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Птицы портили газон тренировочного поля.
ФА застрелила птиц
ФА застрелила птиц
The Sun

Футбольная Ассоциация Англии жестким методом избавилась от гусей, которые портили газон поля, об этом сообщает The Sun.

По информации источника, организация застрелило 60 гусей, которые гадили на поле. Футбольная Ассоциация утверждает, что все происходило законным путем, ведь она получила необходимое разрешение со стороны властей.

В официальном заявлении сообщается, что подобное поведение гусей повышало риск того, что люди поскользнутся и упадут. Кроме этого, увеличивалась вероятность распространения паразитов.

ФА заявила, что перед отстрелом попыталась бороться с гусями другими способами: устанавливали пугала, ловушки, закрывали доступ к водоемам, но это не помогало.

Ранее сообщалось, что сотрудник Черноморца трагически погиб, спасая животных.

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Теги: сборная Англии, футбол, убийство, смерть
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