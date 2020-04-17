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Варди мог перебраться в Арсенал

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Сделка сорвалась в последний момент.
Джейми Варди
Джейми Варди
Getty Images

Нападающий Лестера и сборной Англии Джейми Варди мог стать игроком Арсенала в 2016 году, об этом рассказал бывший директор “канониров“ Дик Лоу в интервью The Athletic.

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“Нам удалось договориться с Лестером и с Варди. Джейми поехал навестить свою жену Ребекку, а после сел на диван перед Арсеном Венгером и начал сдавать назад.

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Когда он был на пути в Лестер, то он позвонил и сказал, что ему необходимо обдумать свое решение до утра. Когда такое слышишь, ты понимаешь, что это плохая новость“, - заявил Лоу.

По итогу сделка сорвалась, а Варди принял решение остаться в Лестере.

В текущем сезоне Джейми сыграл 30 матчей за Лестер, в которых ему удалось забить 19 голов и отдать шесть голевых передач.

Напомним, что Варди вошел в сборную сезона АПЛ.

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Теги: Джейми Варди, Лестер, Арсенал, Арсен Венгер, футбол, АПЛ, чемпионат Англии
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