"Позвонить Тренту и написать Ван Дейку, что скучаю": Робертсон показал график на день

Защитник Ливерпуля рассказал о важных делах, которыми он занимается на карантине.

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон в шутливой форме рассказал о своем распорядке дня во время карантина.

"Думаю, вам будет интересно, как выглядит типичный день Роббо в изоляции. Расписание такое:

8:00 - покормить детей

8:25 - позвонить Тренту Александер-Арнолду

08:30 - занятие йогой с парнями

09:00 - взять Irn-Bru (безалкогольный газированный напиток - прим.ред.) и освежиться (потому что Эндрю заслужил)

09:05 - позвонить Тренту и проверить, все ли у него в порядке

10:00 - взять еще Irn-Bru на всякий случай

10:05 - посмотреть Instagram Джеймса Милнера

11:05 - сходить в тренажерный зал

12:15 - обед

13:15 - написать ван Дейку, что соскучился по нему

15:00 - опять позвонить Тренту, просто потому что

15:15 - посмотреть гол с углового в ворота Барсы, потому что Трент сказал это сделать

15:30 - отправиться в сад и постараться повторить угловой

19:00 - уложить детей спать

22:00 - пожелать Тренту спокойной ночи"

Thought you’d like to see what a typical day in isolation looks like for Robbo... pic.twitter.com/FSUa0TIaXV — Andy Robertson (@andrewrobertso5) April 17, 2020

Ранее сообщалось, что шесть игроков Ливерпуля попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports.