"Позвонить Тренту и написать Ван Дейку, что скучаю": Робертсон показал график на день
Защитник Ливерпуля рассказал о важных делах, которыми он занимается на карантине.
Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон в шутливой форме рассказал о своем распорядке дня во время карантина.
"Думаю, вам будет интересно, как выглядит типичный день Роббо в изоляции. Расписание такое:
- 8:00 - покормить детей
- 8:25 - позвонить Тренту Александер-Арнолду
- 08:30 - занятие йогой с парнями
- 09:00 - взять Irn-Bru (безалкогольный газированный напиток - прим.ред.) и освежиться (потому что Эндрю заслужил)
- 09:05 - позвонить Тренту и проверить, все ли у него в порядке
- 10:00 - взять еще Irn-Bru на всякий случай
- 10:05 - посмотреть Instagram Джеймса Милнера
- 11:05 - сходить в тренажерный зал
- 12:15 - обед
- 13:15 - написать ван Дейку, что соскучился по нему
- 15:00 - опять позвонить Тренту, просто потому что
- 15:15 - посмотреть гол с углового в ворота Барсы, потому что Трент сказал это сделать
- 15:30 - отправиться в сад и постараться повторить угловой
- 19:00 - уложить детей спать
- 22:00 - пожелать Тренту спокойной ночи"
Thought you’d like to see what a typical day in isolation looks like for Robbo... pic.twitter.com/FSUa0TIaXV— Andy Robertson (@andrewrobertso5) April 17, 2020
Ранее сообщалось, что шесть игроков Ливерпуля попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports.
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