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"Позвонить Тренту и написать Ван Дейку, что скучаю": Робертсон показал график на день

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Защитник Ливерпуля рассказал о важных делах, которыми он занимается на карантине.
Эндрю Робертсон
Эндрю Робертсон
Getty Images

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон в шутливой форме рассказал о своем распорядке дня во время карантина.

"Думаю, вам будет интересно, как выглядит типичный день Роббо в изоляции. Расписание такое:

  • 8:00 - покормить детей
  • 8:25 - позвонить Тренту Александер-Арнолду
  • 08:30 - занятие йогой с парнями
  • 09:00 - взять Irn-Bru (безалкогольный газированный напиток - прим.ред.) и освежиться (потому что Эндрю заслужил)
  • 09:05 - позвонить Тренту и проверить, все ли у него в порядке
  • 10:00 - взять еще Irn-Bru на всякий случай
  • 10:05 - посмотреть Instagram Джеймса Милнера
  • 11:05 - сходить в тренажерный зал
  • 12:15 - обед
  • 13:15 - написать ван Дейку, что соскучился по нему
  • 15:00 - опять позвонить Тренту, просто потому что
  • 15:15 - посмотреть гол с углового в ворота Барсы, потому что Трент сказал это сделать
  • 15:30 - отправиться в сад и постараться повторить угловой
  • 19:00 - уложить детей спать
  • 22:00 - пожелать Тренту спокойной ночи"

Ранее сообщалось, что шесть игроков Ливерпуля попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports.

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Теги: Ливерпуль, футбол, карантин, вне игры, прикол
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