Лучшие голы в АПЛ, которые были забиты в результате контратак

Пресс-служба английской Премьер-лиги радует своих фанатов видеоподборками лучших голов.

Подборка голов в чемпионате Англии, забитых после контратак Getty Images

Чемпионат Англии, как и большинство мровых чемпионатов, находится на паузе из-за пандемии коронавируса. В связи с этим YouTube-канал АПЛ предлагает своим поклонникам вспомнить самые яркие голы.

В этот раз пресс-служба сделала подборку лучших голов, которые были забиты после контратак. В ролик попали мячи Мохамеда Салаха, Серхио Агуэро, Антони Мартиаля и других.

Смотрите подборку голов:

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