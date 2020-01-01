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Лучшие голы в АПЛ, которые были забиты в результате контратак

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Пресс-служба английской Премьер-лиги радует своих фанатов видеоподборками лучших голов.

Подборка голов в чемпионате Англии, забитых после контратак
Подборка голов в чемпионате Англии, забитых после контратак
Getty Images

Чемпионат Англии, как и большинство мровых чемпионатов, находится на паузе из-за пандемии коронавируса. В связи с этим YouTube-канал АПЛ предлагает своим поклонникам вспомнить самые яркие голы.

В этот раз пресс-служба сделала подборку лучших голов, которые были забиты после контратак. В ролик попали мячи Мохамеда Салаха, Серхио Агуэро, Антони Мартиаля и других.

Смотрите подборку голов:

Смотрите также лучшие голы из АПЛ, которые забивали защитники.

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Теги: АПЛ, чемпионат Англии по футболу, видео голов, видео, футбол
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