Чемпионат Англии возобновится не ранее июня - Sky Sports

Стала известна возможная дата возобновления сезона.

В пятницу, 17 августа, представители клубов АПЛ и руководство лиги провели встречу. В ходе разговора стороны пришли к выводу, что чемпионат необходимо завершить. Об этом сообщает Sky Sports.

Командам предложили разные варианты продолжения сезона и формата матчей, согласно которым поединки могут вернуться в июне, июле и даже августе. Отмечается, что в любоv случае футбол вернется не раньше, чем это позволят местные власти.

Все команды должны провести по 9 или 10 поединков. Оставшиеся матчи могут сыграть за пять недель. В результате обсуждений участники встречи сошлись на том, что лучшей датой для потенциального возобновления сезона является 8 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что чемпионат Англии будет проходить без зрителей.