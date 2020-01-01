Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Артета: Психолог общается с футболистами в этот непростой период

Комментариев: 0
Испанский специалист рассказал об общении с командой во время карантина.
Микель Артета
Микель Артета
Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил, что его подопечные работают с психологом во время карантина из-за пандемии коронавируса.

“У нас есть психолог, который присматривает за футболистами и всегда на связи с ними. Они постоянно общаются между собой в этот непростой период. Мы получаем информацию о состоянии игроков и высылаем им информацию и видео, чтобы они всегда были заняты.

У нас было несколько хороших разговоров. Мне было очень полезно лучше узнать футболистов. Стараемся улучшить наши отношения, наладить общение и взаимопонимание“, - цитирует Артету Sky Sports.

Ранее стало известно, когда может возобновиться чемпионат Англии.

Поделись:
Теги: футбол, Арсенал, чемпионат Англии, АПЛ, Микель Артета
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь