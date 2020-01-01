Артета: Психолог общается с футболистами в этот непростой период

Испанский специалист рассказал об общении с командой во время карантина.

Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил, что его подопечные работают с психологом во время карантина из-за пандемии коронавируса.

“У нас есть психолог, который присматривает за футболистами и всегда на связи с ними. Они постоянно общаются между собой в этот непростой период. Мы получаем информацию о состоянии игроков и высылаем им информацию и видео, чтобы они всегда были заняты.

У нас было несколько хороших разговоров. Мне было очень полезно лучше узнать футболистов. Стараемся улучшить наши отношения, наладить общение и взаимопонимание“, - цитирует Артету Sky Sports.

Ранее стало известно, когда может возобновиться чемпионат Англии.