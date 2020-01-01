Виллиан: Продолжить АПЛ без зрителей - неплохая идея

Бразилец пока не знает, где продолжит карьеру.

Полузащитник Челси Виллиан высказался о возможном возобновлении чемпионата Англии без зрителей из-за пандемии коронавируса, а также прокомментировал свое будущее в лондонской команде.

“Я думаю, что это неплохая идея, но нужно быть готовыми к любым последствиям. Возможно, кто-то из футболистов будет болен коронавирусом, а мы будем играть друг против друга.

Я могу выйти на поле против кого-то, у кого есть COVID-19, а после игры поеду домой к своей семье и могу заразить свою жену или дочерей.

Конечно, я хочу отдать все ради Челси, как это было и ранее. Например, до конца моего контракта, до конца чемпионата.

Все знают, что мое соглашение скоро истекает, поэтому мы должны обсудить его продление. С моей стороны нет никакой проблемы, чтобы доиграть до конца сезона“, - цитирует Виллиана Sky Sports.

Ранее стало известно, когда может возобновиться чемпионат Англии.