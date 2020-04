Клопп запустил необычный челлендж

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп придумал себе челлендж на карантине, который введен из-за пандемии коронавируса.

“На данный момент происходит не так много хороших вещей, но здорово то, что у меня есть время для разных дел. Я узнал уже много нового.

Сейчас я стал отвечать за мытье посуды, и это здорово, мне нравится, я теперь повелитель этой машины. Я впервые приготовил яичницу-болтунью.

Но мой челлендж на эту неделю такой - мне 52, и я не умею завязывать галстук. По окончании этой недели я научусь этому.

Наверное, это займе всю неделю, ведь обычно мои руки совершенно бесполезны, так что будет забавно“, - приводит слова Клоппа Twitter “красных“.

