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Клопп запустил необычный челлендж

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Немецкий специалист придумал сам себе занятие.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп придумал себе челлендж на карантине, который введен из-за пандемии коронавируса.

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“На данный момент происходит не так много хороших вещей, но здорово то, что у меня есть время для разных дел. Я узнал уже много нового.

Сейчас я стал отвечать за мытье посуды, и это здорово, мне нравится, я теперь повелитель этой машины. Я впервые приготовил яичницу-болтунью.

Но мой челлендж на эту неделю такой - мне 52, и я не умею завязывать галстук. По окончании этой недели я научусь этому.

Наверное, это займе всю неделю, ведь обычно мои руки совершенно бесполезны, так что будет забавно“, - приводит слова Клоппа Twitter “красных“.

Ранее Шевченко принял участие в челлендже Джоковича.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, футбол, вне игры, видео
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