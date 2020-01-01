Сарри: У меня были конфликты с игроками Челси, но многие плакали, когда я ушел

Итальянец соскучился за АПЛ.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о том, что во время работы с Челси у него были конфликты с игроками лондонского клуба.

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“Чем выше забираешься по лестнице , тем сложнее выстраивать отношения с футболистами команды. Окружение сильно меняется, и чтобы выстроить позитивные отношения нужно больше времени. У меня были конфликты с игроками Челси, но когда я объявил о своем уходе, многие расплакались.

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Я не тот человек, который похлопывает других по спине. Я много говорю футболистам о том, что они сделали неправильно и меньше хвалю их за работу. Думаю, это сыграло свою роль, но в таком случае футболисты учатся ценить тебя таким, каким ты есть.

Я скучаю по АПЛ. У нее невероятно высокий технический уровень и потрясающая атмосфера на стадионах. Ранее я никогда не слышал речевок против кого-то на стадионе и не видел, чтобы фанаты уходили все вместе.

Болельщики соперника просят тебя сфотографироваться, а стадионы всегда полны, вне зависимости от турнира. Это фантастика“, - приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на Juventus TV.

Ранее сообщалось, что Сарри повторил рекорд Ювентуса, установленный 60 лет назад.