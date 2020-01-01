Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сарри: У меня были конфликты с игроками Челси, но многие плакали, когда я ушел

Комментариев: 0
Итальянец соскучился за АПЛ.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о том, что во время работы с Челси у него были конфликты с игроками лондонского клуба.

Читай также: Буффон: Я надеюсь, что Сарри останется в Ювентусе

“Чем выше забираешься по лестнице , тем сложнее выстраивать отношения с футболистами команды. Окружение сильно меняется, и чтобы выстроить позитивные отношения нужно больше времени. У меня были конфликты с игроками Челси, но когда я объявил о своем уходе, многие расплакались.

Читай также: Челси выставил Канте на трансфер

Я не тот человек, который похлопывает других по спине. Я много говорю футболистам о том, что они сделали неправильно и меньше хвалю их за работу. Думаю, это сыграло свою роль, но в таком случае футболисты учатся ценить тебя таким, каким ты есть.

Я скучаю по АПЛ. У нее невероятно высокий технический уровень и потрясающая атмосфера на стадионах. Ранее я никогда не слышал речевок против кого-то на стадионе и не видел, чтобы фанаты уходили все вместе.

Болельщики соперника просят тебя сфотографироваться, а стадионы всегда полны, вне зависимости от турнира. Это фантастика“, - приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на Juventus TV.

Ранее сообщалось, что Сарри повторил рекорд Ювентуса, установленный 60 лет назад.

Поделись:
Теги: Маурицио Сарри, Ювентус, Челси, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь