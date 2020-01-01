Мата назвал самого недооцененного футболиста Манчестер Юнайтед

Испанец выделил полузащитника.

Футболист Манчестер Юнайтед Хуан Мата назвал игрока, которого считает самым недооцененным в английском клубе.

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“На ум сразу приходит Майкл Кэррик, ведь у меня была возможность с ним играть на протяжении долгого времени. Я знаю, насколько он был важен для команды.

Но мне кажется, что СМИ и болельщики не уделяли ему должного внимания, не говорили о его важности, но мне было просто приятно играть рядом с ним. Когда я играл в атаке, то знал, что сзади есть Майкл, который всегда найдет меня пасом, где бы я ни был.

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Я шутил над ним, называя квотербэком футбольной команды, ведь мяч всегда прилетал к нему. Причем не в ноги, а именно ему на ход. Люди недостаточно ценят это. Говорят, что Майкл был не самым агрессивным, но он был очень умным игроком. Ему и не нужно было быть агрессивным.

Кэррик - невероятный полузащитник. На протяжение всей карьеры его недооценивали, будь то в сборной или в клубе. Его стиль игры очень ценится в Испании. Вероятно, здесь он бы стал даже более великим игроком“, - приводит слова Маты официальный сайт “красных“.

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