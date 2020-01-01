Чемпион мира скончался от коронавируса

Норман Хантер ушел из жизни в результате опасной болезни.

Легендарный защитник Лидса Норман Хантер скончался от COVID-19 в одной из йоркширских больниц. Об этом сообщает официальный сайт английской команды. Ему было 76 лет.

На прошлой неделе англичанина госпитализировали, но врачи так и не смогли его спасти.

В составе Лидса Хантер дважды выигрывал чемпионат Англии и по одному разу Кубок страны, Кубок лиги и Суперкубок Англии. Он также является победителем домашнего чемпионата мира в 1966 году.