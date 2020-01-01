Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Чемпион мира скончался от коронавируса

Комментариев: 0
Норман Хантер ушел из жизни в результате опасной болезни.
Норман Хантер
Норман Хантер
www.leedsunited.com

Легендарный защитник Лидса Норман Хантер скончался от COVID-19 в одной из йоркширских больниц. Об этом сообщает официальный сайт английской команды. Ему было 76 лет.

На прошлой неделе англичанина госпитализировали, но врачи так и не смогли его спасти.

В составе Лидса Хантер дважды выигрывал чемпионат Англии и по одному разу Кубок страны, Кубок лиги и Суперкубок Англии. Он также является победителем домашнего чемпионата мира в 1966 году.

Поделись:
Теги: футбол, Лидс Юнайтед, Норман Хантер, сборная Англии по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь