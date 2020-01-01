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Мойес: Сожалею, что трансфер Кросса в МЮ не удалось совершить

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Шотландский специалист отметил, что ему не всегда удавалось перебить предложения других игроков.
Давид Мойес
Давид Мойес
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о трансферах, которые ему не удалось совершить на посту наставника Манчестер Юнайтед.

“Тони Кроос, без сомнений, будет самым большим сожалением для меня, тем трансфером, который не удалось совершить. В то время мы также были очень близки к Гарету Бэйлу и Сеску Фабрегасу.

Но я должен сказать, что до этого в Эвертоне мы были очень близки к хорошим игрокам. Мы просто не могли перебить предложения других клубов“, - приводит слова Мойеса Goal.

Ранее Тони Кроос рассказал, как мог оказаться в чемпионате Англии.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии, Дэвид Мойес, Тони Кроос
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