СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории Красных.

Ливерпуль всегда славился красивым атакующим футболом еще до прихода Юргена Клоппа. Правда, эра Рафы Бенитеса немного отучила болельщиков на Энфилде от красивого футбола. Испанец дал результат в виде сказочного триумфа в ЛЧ-2005 и в принципе добивался успехов в еврокубках, поэтому ему и могли прощать не всегда яркую игру.

Ну а период 2010-2012 годов, когда командой управляли Рой Ходжсон и Кенни Далглиш, и вовсе многим болельщикам “красных“ хотелось бы забыть.

Но все же на Энфилде появился тот, кто смог вдохнуть жизнь в команду. Имя его – Брендан Роджерс. Когда североирландец сменил у руля “короля Кенни“, болельщики не особо восприняли такой ход от руководства. До этого Роджерс возглавлял такие клубы, как Уотфорд, Рединг и Суонси.

Первый же вопрос – ну и чем он лучше Ходжсона, который пришел после Бенитеса и сбежал уже спустя полгода? Впрочем, аналитический отдел клуба тщательно изучил Брендана и нашел плюсы в его приглашении.

Боссов не остановило и мнение болельщиков, которые ожидали приглашения топового наставника для возвращения команде былой славы. Чем же привлек североирландец? Возможно, именно та игра, которую показывал Суонси при Роджерсе и произвела впечатление на руководство. Брендан считал игру Барселоны при Гвардиоле эталоном.

“Я люблю контролировать ход матчей и хочу, чтобы моя судьба была в моих руках. Команда, которая владеет мячом лучше соперника, имеет 79% шансов на победу“, - заявлял специалист.

Пожалуй, многие посчитали бы Роджерса “умником“, однако североирландец набил немало шишек в Суонси. “Лебеди“ при нем сумели повыситься в классе, но в элите потолком для наставника стало 11 место. По признанию тренера, он учился не только у Гвардиолы, но и у Моуриньо. Причем, касаемо португальца он говорил не косвенно. Именно португалец пригласил Роджерса на пост тренера Академии Челси в 2004 году. Тренеры проработали на Стэмфорд Бридж до 2007 года, после чего “Особенный“ отправился в Интер, а Роджерс начал самостоятельную тренерскую карьеру.

В первый сезон Брендана на Энфилде сразу бросился в глаза контраст между ним и недавно ушедшим Кенни Далглишем. Шотландец был идолом Ливерпуля, однако все же его методики уже давно устарели и выглядели наивно.

Кенни делал ставку на молодых воспитанников команды и довольно закрытую игру. Роджерс же сходу поменял акценты, дав “воздуха“ таким исполнителям как Луис Суарес, Рахим Стерлинг и даже Стюарт Даунинг. А приобретение Коутиньо и Старриджа в первую же зиму на Энфилде помогло североирландцу собрать нужную обойму в атаке.

И все же в дебютный сезон Роджерс много чего менял, а результат остался прежним – 7 место в АПЛ и вылет в 1/16 финала ЛЕ от Зенита. Болельщики Ливерпуля лишь ехидно в очередной раз повторили уже приевшуюся фразу: “Ничего, следующий сезон наш“.

Тем не менее, именно сезон-2013/14 оказался ударным для команды. За первый год Роджерс неплохо расчистил состав, избавившись от таких “бесполезных“ персонажей как Энди Кэрролл, Чарли Адам, Крейг Белламми, Альберто Аквилани, Макси Родригес и Джо Коул. Ну а покупка выше названных Коутиньо и Старриджа лишь укрепила позиции Ливерпуля впереди.

Такой ход был очень нужен и для удержания Луиса Суареса в команде. Уругваец пришел в команду за полтора года до Роджерса и явно рассчитывал бороться за трофеи в АПЛ и участвовать в Лиге чемпионов. Неудивительно, что под руководством Далглиша Луис не мог сполна раскрыться, хотя и оставался главным бомбардиром команды.

Во второй сезон при Роджерсе Ливерпуль входил с мощным квартетом впереди (Стерлинг, Коутиньо, Суарес, Старридж), уже сыгранной связкой в центре поля в лице капитана Джеррарда и его наследника молодого Хендерсона, а также укрепленной задней линией в лице Мамаду Сако и Симона Миньоле. Бельгиец был куплен в Сандерленде на смену ушедшему Пепе Рейне и в первый сезон провел еще на хорошем уровне (это потом уже Симон начнет часто лажать). Ну а француз был призван заменить легендарного Джейми Каррагера, который ушел на пенсию.

Уже осенью о Ливерпуле стали говорить, как о реальном претенденте на чемпионство. Мерсисайдцы начали сезон с трех минимальных побед (в том числе и над МЮ) и в каждой игре три очка команде Роджерса приносил гол Старриджа. Всего же к ноябрю Ливерпуль проиграл лишь раз и уверенно держался в когорте лидеров вместе с Манчестер Сити и Челси. Ну а к Рождеству “красные“ и вовсе вышли на первое место.

В Англии существует поверие, что команда-лидер на момент Boxing Day должна выиграть чемпионат. Такое случалось не всегда, но англичане склонны были верить в предназначения. Поэтому когда мерсисайдцы выбрались на первую строчку прям перед Рождеством, ожидание чемпионства “красных“ стало еще сильнее. Болельщики тут же поверили в Роджерса и посчитали его Мессией для команды.

К тому же, североирландец показал свою гибкость и умение варьировать состав. Ливерпуль выдал отменный старт сезоне без травмированного Суареса, а когда в начале зимы вылетел Старридж, тут-то Луис и включил свой максимум. Кроме того, какое-то время из-за повреждения отсутствовал Джеррард, однако Лукас Лейва и даже Джо Аллен смогли на время “закрыть дыру“.

Хотя уже на Boxing Day мерсисайдцы проиграли Манчестер Сити и вынуждены были следовать за “горожанами“ вплоть до начала апреля. Хотя форма команды была действительно неимоверной. С начала января и до конца апреля Ливерпуль не проиграл ни одной игры в АПЛ (14 побед и 2 ничьи). Причем, как мерсисайдцы это делали? 5:3 со Стоком, 6:3 с Кардиффом, 5:1 с Арсеналом, 3:0 на Олд Траффорд, 4:3 со Суонси, 4:0 с Тоттенхэмом…

За их играми хотелось наблюдать как можно каждую неделю даже стороннему болельщику! Феерили почти все, даже Мартин Шкртел, который в итоге отметился аж 7 голами в чемпионате. Не говоря уже о Суаресе со Старриджем, а также Коутиньо, Стерлинге и Джеррарде, которые разрывали соперников.

Ну а матч 13 апреля на Энфилде против Сити и вовсе заставил всех поверить в скорое падение проклятия. К моменту игры Ливерпуль шел нога в ногу с “горожанами“, однако существенно уступал им по разнице мячей. Команды вновь выдали привычный для игр Ливерпуля триллер. В первом тайме хозяева вышли вперед благодаря голам Стерлинга и Шкртела, однако после перерыва сдулись. Сити восстановил статус-кво и был даже близок к волевой победе. Но все в итоге решил момент за 12 минут до свистка. В обычной ситуации в своей штрафной Компани не попал по мячу, позволив Коутиньо сходу пробить по воротам Харта. Удар оказался точным и в итоге решил исход матча. За четыре тура до финиша Ливерпуль вышел в лидеры, обгоняя манкунианцев на три очка…

“Впереди еще четыре важнейшие игры. Возможно, это самая большая заявка на чемпионство из всех, что мы делали до сих пор. Этот матч тянулся невероятно долго. Это самые долгие 90 минут, которые у меня только были. Теперь у нас четыре матча. Каждый из них словно финал. Говорили, что игра против Сити – главная, но я не согласен. Теперь нет ничего важнее матча с Норвичем. Мы еще ничего не выиграли“, - именно такие слова Стивен Джеррард произнес в кругу с партнерами после победной игры над прямым конкурентом.

Матч с Норвичем мерсисайдцы выиграли (3:2), поэтому главным становился домашний поединок с Челси. Ливерпуль устраивала и ничья с подопечными Моуриньо, поскольку в последних турах команду ожидали не самые сложные битвы с Кристал Пэлас и Ньюкаслом.

Казалось бы, неужели этот неудержимый коллектив позволит “серой“ команде Моуриньо поставить подножку? Тем не менее, сбылось одно из самых ненавистных проклятий команды: “Если что-то может помешать Ливерпулю выиграть АПЛ, оно помешает“.

“Красные“ практически не давали шансов Челси и уверенно доминировали в матче. Пока не наступила третья компенсированная к первому тайму минута, которая, кажется, оборвала сердца болельщиков и развеяла всю мощь Ливерпуля по ветру на долгие времена…

Думаю, не стоит лишний раз описывать, как капитан команды и икона Энфилда Стивен Джеррард в простой ситуации подскользнулся и подарил мяч Дембе Ба. Сенегалец превратил этот момент в гол, позволив Челси еще глубже сесть в оборону и отбиваться. Моуриньо и его команда с этим справились, добив хозяев вторым голом в компенсированное время.

Наверное, именно в тот момент вся магия Роджерса, Энфилда, Джеррард и всего, что связано было с той командой, развеялась в миг. Манчестер Сити не без проблем, но все же обыграл Эвертон в параллельном матче и поравнялся с Ливерпулем. Однако разница мячей позволяла “горожанам“ чувствовать себя комфортно (+59 против +50).

В предпоследнем матче сезона мерсисайдцы попытались набить Кристал Пэлас “полную кошелку“ после трех голов к 55 минуте, однако в итоге получили лишь камбек от команды Тони Пьюлиса. Итоговые 3:3 вместе с уверенными победами Ман Сити в последних двух турах окончательно оставили команду на втором месте.

Тот сезон был не только годом Суареса, который повторил рекорд по голам за сезон (31). Тот Ливерпуль выстроил Роджерс и именно его вера в свои идеалы, желание учиться и отсутствие боязни экспериментировать позволили Ливерпулю сделать такой рывок. Да, никто и не предполагал увидеть “красных“ в чемпионской гонке перед стартом. Тем тяжелее было падать в концовке. Падать всем болельщикам команды, вместе со Стиви…

Пожалуй, это был чуть ли не единственный идеальный момент для Роджерса, чтобы привезти титул на Энфилд. Тогда и Манчестер Сити при Пеллегрини не выглядел очень мощно, и Моуриньо еще не подстроил Челси под себя после второго прихода на Стэмфорд Бридж. Да и МЮ покинул сэр Алекс Фергюсон, а Девид Мойес не смог удержать команду на том же уровне.

В дальнейшем же Ливерпуль лишь падал, а Брендан показывал в основном свои негативные стороны тренерского мастерства.

Как, например, его неумение вести трансферные дела. Приход Коутиньо и Старриджа так и останутся чуть ли не единственными удачными покупками североирландца. Но покупки Фабио Борини, Яго Аспаса, Луиса Альберто, Лазара Марковича, Рики Ламберта, Альберто Морено, Натаниэля Клайна, Дани Ингза, Кристиана Бентеке были неудачными.

Ах да, был же еще странный переход Марио Балотелли, который ну никак не вписывался в эту команду. Тем временем, Ливерпуль не удержал Луиса Суареса, Рахима Стерлинга и Даниэля Аггера.

Возможно, Клопп в итоге и поблагодарил Брендана за приобретения ряда исполнителей (Ловрен, Джан, Ориги, Фирмино, Милнер). Однако успех этих игроков был исключительной заслугой Клоппа. Тем временем, Ливерпуль Роджерса ожидаемо просел в новом сезоне, заняв 6 место в АПЛ и не выйдя из группы ЛЧ с Реалом, Базелем и Лудогорцем.

Особенно запомнился момент, когда Роджерс решил выставить “дубль“ на выездной матч с “бланкос“, поскольку на выходных его ждала выездная битва с Челси. Дескать, Ливерпулю и так мало что светило на Сантьяго Бернабеу, а борьба за ТОП-4 крайне важна… В итоге мерсисайдцы проиграли оба матча и до квартета лучших так и не добрались.

Новым позором для команды стала игра последнего тура, которая стала последней для Стивена Джеррарда в футболке Ливерпуля. “Красные“ умудрились пропустить шесть голов от скромного Сток Сити и лишь в концовке матча “гончары“ позволили капитану гостей попрощаться с командой на мажорной ноте…

Было удивительно, что Роджерс остался на своей должности летом, однако ужасный старт нового сезона все же заставил руководство “красных“ попрощаться со специалистом.

Наверное, уйди Роджерс летом, общее впечатление о его карьере на Энфилде осталось бы более позитивным. Тем не менее, фанаты Ливерпуля склонны запоминать лишь положительные моменты. Так было с Рафой Бенитесом, который завершал карьеру в Ливерпуле отвратительными результатами и игрой.

Так случилось и с Роджерсом. Брендан подготовил команду к чемпионству тогда, когда от него этого никто не ждал. Он подарил Ливерпулю необходимые эмоции и ожидания, а также возродил страсть к футболу, которая покинула Энфилд на период с 2007 по 2013 годы.

Похоже, судьба со временем решил отдать должок Роджерсу. Североирландец перезагрузил карьеру в Селтике, с которым выиграл два чемпионства. Это позволило ему обратить на себя внимание Лестера, с которым он вновь удивляет всю Англию. Вряд ли кто-то готов был видеть “лис“ на третьем месте в этом сезоне.

Брендан не изменил своей философии, ведь его команда, как и “тот“ Ливерпуль, делает ставку на владение мячом и универсализм футболистов. Хотя к трансферам Лестера также остаются вопросы. Тилеманс пришел на Кинг Пауэр Стэдиум еще до Роджерса, а Айосе Перес, Даниэль Прат и Джеймс Джастин пока не стали незаменимыми элементами команды.

Тем не менее, у Брендана все опять сростается, как и в том сезоне-2013/14 с Ливерпулем. О нем вновь говорят, как о наставнике, который способен на чудо. Падение Джеррарда или камбек Кристал Пэлас в предпоследнем туре – явно не вина тренера.

Да и вообще трудно сказать, была ли там чья-то вина. Судя по всему, фраза про чемпионство и Ливерпуль, озвученная выше, действительно имеет в себе что-то правдивое и мистическое. Особенно учитывая события нынешнего сезона…

Анатолий Дерека