Бывший капитан МЮ: К Руни нужно было приставлять охрану по вечерам

Гари Невилл отметил, что в молодости его соотечественник был непредсказуемым.

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл рассказал о поведении бывшего форварда “красных дьяволов“ Уэйна Руни.

“К Руни приставляли охранников, когда мы шли тусоваться. Но не всегда все было нормально. Следить за ним было моей обязанностью. Я люблю Уэйна, он отличный парень, но в молодости он был слегка непредсказуемым.

В связи с этим я вспомнил одну историю. Помню, что я заставил охранника ходить за ним по пятам. Руни был мишенью для окружающих, болельщики других команд всегда старались его зацепить.

Как-то раз Руни остановился на лестнице, пока охранник передал его другому секьюрити внизу. За это время Уэйн умудрился устроить драку посреди лестницы! За ним нужно было постоянно присматривать“, - цитирует Невилла Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Сотрудница полиции застукала Руни и Уокера за нарушением карантина.