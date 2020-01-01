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Агент Хамеса ведет переговоры с Манчестер Юнайтед

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Колумбиец может перебраться в Англию.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Агент полузащитника Реала Хамеса Родригеса ведет переговоры с Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Sports.es.

Отмечается, что у колумбийца почти нет шансов остаться в Мадриде, поэтому он занят поиском нового места работы.

“Сливочные“ на намерены продлевать с футболистом контракт, который рассчитан до 2021 года, а также хотят разгрузить зарплатную ведомость клуба на фоне экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти хочет пригласить двух игроков Реала в Эвертон.

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Теги: футбол, Хамес Родригес, чемпионат Англии, АПЛ, Манчестер Юнайтед
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