Агент Хамеса ведет переговоры с Манчестер Юнайтед

Колумбиец может перебраться в Англию.

Агент полузащитника Реала Хамеса Родригеса ведет переговоры с Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Sports.es.

Отмечается, что у колумбийца почти нет шансов остаться в Мадриде, поэтому он занят поиском нового места работы.

“Сливочные“ на намерены продлевать с футболистом контракт, который рассчитан до 2021 года, а также хотят разгрузить зарплатную ведомость клуба на фоне экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти хочет пригласить двух игроков Реала в Эвертон.