Аллегри может возглавить клуб из АПЛ

Услугами итальянского специалиста интересуется Ньюкасл.

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Sportmediaset.

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Отмечается, что саудовский шейх Мухаммед бен Салман хочет приобрести Ньюкасл, а итальянского специалиста могут пригласить на пост наставника “сорок“.

Источник утверждает, что переговоры с Аллегри также ведет ПСЖ, но сам специалист все же настроен на работу в Англии.