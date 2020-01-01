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Аллегри может возглавить клуб из АПЛ

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Услугами итальянского специалиста интересуется Ньюкасл.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Бывший главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Sportmediaset.

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Отмечается, что саудовский шейх Мухаммед бен Салман хочет приобрести Ньюкасл, а итальянского специалиста могут пригласить на пост наставника “сорок“.

Источник утверждает, что переговоры с Аллегри также ведет ПСЖ, но сам специалист все же настроен на работу в Англии.

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Теги: футбол, Массимилиано Аллегри, чемпионат Англии, АПЛ, Ньюкасл
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