Оби Микел: Когда Шевченко перешел в Челси, это было похоже на "Вау, это Шева!"

Украинский игрок был очень тихим, чем казался странным.

Экс-футболист Челси Джон Оби Микел рассказал о первых впечатлениях после перехода Андрея Шевченко в состав лондонского клуба.

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“Шевченко был очень тихим парнем, из него было невозможно вытащить ни слова. Он был, вероятно, самым тихим игроком, с которым я когда-либо играл.

Он в Милане был невероятным. Я вырос, наблюдая за ним. Поэтому, когда он перешел в Челси, это было похоже на “Вау, это Шева!“.

Мы не могли понять, почему после того, как он приехал, он не говорил - ни на поле, ни на тренировочной площадке, ни за их пределами. Это было очень странно“, - рассказал игрок в интервью The Athletic.

Отметим, что футболист рассказал о взаимоотношениях Шевченко и Моуринью.