Экс-игрок Челси: Моуринью пытался помочь Шевченко стать лучше

Андрей был отличным профессионалом.

Бывший полузащитник лондонского Челси и сборной Нигерии Джон Оби Микел рассказал об отношениях Андрея Шевченко и Жозе Моуринью.

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“Я знаю, что многие говорили об их конфликте. Моуринью и Шевченко часто общались между собой. Я не могу сказать, что между ними были плохие времена.

На тренировках мы видели, что Моуринью пытался помочь Шеве стать лучше, а Андрей был хорошим слушателем. Он был таким дисциплинированным парнем. Он опускал голову и усердно работал.

Шевченко никогда не жаловался, никогда не говорил никому ничего плохого, не сплетничал о других футболистах. Он не был плохим или раздражительным. Если он пропустил игру на выходных, то пришел бы на следующий день и тренировался. Он был отличным профессионалом“, - приводит слова Оби Микела The Athletic.

Ранее Шевченко рассказал, как проходили переговоры с представителями Милана.