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Погба: Фергюсон разбил мне сердце

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На все повлиял один футбольный матч.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Футболист Манчестер Юнайтед Поль Погба заявил, что бывший главный тренер “красных“ Алекс Фергюсон повлиял на его решение покинуть английский клуб.

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“Могу назвать это недостатком доверия. У нас был матч против Блэкберна, и тот поединок стал для меня последней каплей. У команды не было полузащитников в запасе, в центре играли Парк Чжи Сун и Рафаэль. Фергюсон отправил меня разминаться, но на поле я так и не вышел.

Именно в тот момент разбилось мое сердце. Тогда я сказал Патрису Эвра, что уйду в Ювентус. Мне нужно было показать, что я могу играть в стартовом составе, хотя мне в Турине ничего не обещали“, - цитирует Погба GianlucaDiMarzio.

Ранее француз высказался о критике в своей адрес.

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Теги: Поль Погба, Сэр Алекс Фергюсон, Алекс Фергюсон, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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