Погба: Фергюсон разбил мне сердце

На все повлиял один футбольный матч.

Футболист Манчестер Юнайтед Поль Погба заявил, что бывший главный тренер “красных“ Алекс Фергюсон повлиял на его решение покинуть английский клуб.

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“Могу назвать это недостатком доверия. У нас был матч против Блэкберна, и тот поединок стал для меня последней каплей. У команды не было полузащитников в запасе, в центре играли Парк Чжи Сун и Рафаэль. Фергюсон отправил меня разминаться, но на поле я так и не вышел.

Именно в тот момент разбилось мое сердце. Тогда я сказал Патрису Эвра, что уйду в Ювентус. Мне нужно было показать, что я могу играть в стартовом составе, хотя мне в Турине ничего не обещали“, - цитирует Погба GianlucaDiMarzio.

Ранее француз высказался о критике в своей адрес.