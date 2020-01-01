Моура: Кейн - наш бомбардир, он почти всегда забивает

Бразилец рассчитывает, что продолжит играть в одной команде с Гарри Кейном.

Полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура поделился мнением относительно возможного ухода из команды Гарри Кейна.

"Тяжело обсуждать чье-то будущее, это его личное решение. Думаю, что предложения по Кейну поступают Тоттенхэму каждый сезон. Решать не мне, но я бы хотел играть с ним в одной команде в следующем сезоне.

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Я хочу, чтобы Кейн остался, ведь он очень важен для команды и нам будет нелегко найти такого игрока, как он. Он наш бомбардир, и он почти всегда забивает, практически в каждой игре.

Уверен, что Моуринью тоже хочет его оставить. Он рассчитывает на Кейна и в нынешнем сезоне, и в следующем", - цитирует Моуру Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм готов расстаться с Кейном за рекордную сумму.