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Моура: Кейн - наш бомбардир, он почти всегда забивает

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Бразилец рассчитывает, что продолжит играть в одной команде с Гарри Кейном.
Гарри Кейн и Лукас Моура
Гарри Кейн и Лукас Моура
Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура поделился мнением относительно возможного ухода из команды Гарри Кейна.

"Тяжело обсуждать чье-то будущее, это его личное решение. Думаю, что предложения по Кейну поступают Тоттенхэму каждый сезон. Решать не мне, но я бы хотел играть с ним в одной команде в следующем сезоне.

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Я хочу, чтобы Кейн остался, ведь он очень важен для команды и нам будет нелегко найти такого игрока, как он. Он наш бомбардир, и он почти всегда забивает, практически в каждой игре.

Уверен, что Моуринью тоже хочет его оставить. Он рассчитывает на Кейна и в нынешнем сезоне, и в следующем", - цитирует Моуру Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм готов расстаться с Кейном за рекордную сумму.

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Теги: Лукас Моура, Гарри Кейн, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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