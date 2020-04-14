На выход: Форвард Челси намерен покинуть клуб
Нападающий Челси Оливье Жиру решительно настроен покинуть лондонский клуб, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
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По информации источника, французский игрок может стать игроком Интера по окончании сезона. Действующий контракт Жиру с Челси истекает 30 июня, а после чего он станет свободным агентом. Подписывать новое контрактное соглашение с “синими“ форвард не желает.
Приоритетным вариантом продолжения карьеры является Интер. Оливье готов подписать контракт с “нерадзурри“ и согласен на снижение зарплаты, если клуб предложит ему трехлетний контракт.
Отмечается, что оклад Жиру может снизиться с 8 миллионов евро до 6,5 миллионов за сезон. Однако Интер хочет предложить нападающему контракт по системе 2+1.
Ранее сообщалось, что Челси выставил Канте на трансфер.
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