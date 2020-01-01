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Наследный принц Саудовской Аравии может купить Ньюкасл

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Мухаммед бин Салман стремится повысить репутацию своей страны на Западе.
Мухаммед бин Салман
Мухаммед бин Салман
Getty Images

Владелец Ньюкасл Юнайтед Майк Эшли в скором времени может продать свой клуб.

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Как сообщает The Shields Gazette, возможным покупателем "сорок" может стать сын короля Саудовской Аравии Салмана и наследный принц государства Муохаммед бин Салман. Состояние королевской семьи - 1,5 триллиона евро, а сумма сделки составит 400 миллионов евро.

По информации источника, принц Саудовской Аравии стремится повысить репутацию своей страны на Западе. Бин Салман собирается купить клуб, а потом инвестировать в него, при этом не вмешиваясь в спортивную часть, передав это знающим людям.

Если принц купить клуб, то он станет самым богатым владельцем футбольной команды в мире. О том, кто сейчас является богатейшими держателями клубов, читайте в нашем материале.

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Теги: Мухаммед бин Салман, Ньюкасл, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, покупка
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