Тоттенхэм может заключить рекордный контракт с Amazon за право на название стадиона

Сумма сделки может составить 250 миллионов фунтов стерлингов.

Лондонский Тоттенхэм может заключить выгодную сделку с компанией Amazon.

По информации Daily Mail, американская компания хочет стать спонсором "шпор", однако лондонцам придется разрешить переименовать свой новый роскошный стадион.

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Президент Тоттенхэма Дэниэл Леви не против продать права на название арены на целых 10 лет, однако это обойдется Amazon в 25 миллионов фунтов в год (около 28,7 миллионов евро).

Отметим, что сейчас Тоттенхэм уже сотрудничает с компанией - Amazon снимает документальный фильм о "шпорах".

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм готов расстаться с Гарри Кейном за рекордную сумму.