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В Сеть попало фото новой домашней формы Ливерпуля

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Экипировка выполнена в красном цвете.
В Сеть попало фото новой домашней формы Ливерпуля

В Сети появились фотографии новой домашней формы Ливерпуля на сезон-2020/21.

По информации Footy Headlines, экипировка от компании Nike, которая заменила New Balance, будет выполнена в стандартом красном цвете. 

Логотип клуба и технический спонсор будут выполнены в белом цвете. На рукавах и воротнике будут элементы белого и бирюзового цвета.

Отмечается, что новая форма будет выпущена не ранее 1 июня 2020 года.

Ранее появились фото гостевой формы Ливерпуля на следующий сезон.

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Теги: Ливерпуль, футбол, фото, форма, экипировка
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