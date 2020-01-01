В Сеть попало фото новой домашней формы Ливерпуля

Экипировка выполнена в красном цвете.

В Сети появились фотографии новой домашней формы Ливерпуля на сезон-2020/21.

По информации Footy Headlines, экипировка от компании Nike, которая заменила New Balance, будет выполнена в стандартом красном цвете.

Логотип клуба и технический спонсор будут выполнены в белом цвете. На рукавах и воротнике будут элементы белого и бирюзового цвета.

Отмечается, что новая форма будет выпущена не ранее 1 июня 2020 года.

Ранее появились фото гостевой формы Ливерпуля на следующий сезон.