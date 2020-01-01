Агент Сане: Лерой видит в Баварии все необходимые условия для победы в Лиге чемпионов

Немец может вернуться в чемпионат Германии.

Дамир Смольян, который является агентом футболиста Манчестер Сити Лероя Сане, рассказал об интересе Баварии в трансфере игрока.

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“Вместе с Сане мы проведем переговоры с руководством Манчестер Сити о том, как будет выглядеть следующий шаг. Интерес Баварии - не секрет. Но могу заверить, что другие клубы, абсолютно топовые, связывались с нами по поводу Лероя.

Бавария - единственный клуб в Германии, который Лерой может представить как следующий шаг в своей карьере. Он видит там все необходимые условия для достижения своей цели - победы в Лиге чемпионов.

Сомневаться в характере или менталитете Сане удивительно. Но меня заверили, что никто в Баварии не задается такими вопросами“, - приводит слова агента Sport Bild.

Напомним, что Сане решительно настроен покинуть Манчестер Сити.