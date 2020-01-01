Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Агент Сане: Лерой видит в Баварии все необходимые условия для победы в Лиге чемпионов

Комментариев: 0
Немец может вернуться в чемпионат Германии.
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Дамир Смольян, который является агентом футболиста Манчестер Сити Лероя Сане, рассказал об интересе Баварии в трансфере игрока.

Читай также: Ливерпуль готов вернуть Стерлинга - L'Equipe

“Вместе с Сане мы проведем переговоры с руководством Манчестер Сити о том, как будет выглядеть следующий шаг. Интерес Баварии - не секрет. Но могу заверить, что другие клубы, абсолютно топовые, связывались с нами по поводу Лероя.

Бавария - единственный клуб в Германии, который Лерой может представить как следующий шаг в своей карьере. Он видит там все необходимые условия для достижения своей цели - победы в Лиге чемпионов.

Сомневаться в характере или менталитете Сане удивительно. Но меня заверили, что никто в Баварии не задается такими вопросами“, - приводит слова агента Sport Bild.

Напомним, что Сане решительно настроен покинуть Манчестер Сити.

Поделись:
Теги: Лерой Сане, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол, Бавария, Дамир Смольян
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь