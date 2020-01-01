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Клопп - о годовщине трагедии на Хиллсборо: Сегодня самый важный день для нашего клуба

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Ровно 31 год назад произошла трагедия на стадионе Хиллсборо, которая унесла жизни 96 болельщиков Ливерпуля.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Сегодня, 15 апреля, ровно 31 год трагедии на Хиллсборо - в этот день 1989 года во время матча Кубка Англии между Ливерпулем и Ноттингем Форест на стадионе произошла давка, в которой погибли 96 болельщиков “красных“.

По этому поводу высказался нынешний главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, а также обратился к тем, кто был там во время трагедии.

Мемориал памяти в честь погибших на Хиллсборо
Мемориал памяти в честь погибших на Хиллсборо
Getty Images

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“Сегодня самый важный день в году для нашего клуба. Мы думали, что в этот день мы все вместе будем на Энфилде, однако сейчас это невозможно. Но в чем мы можем быть уверены - это то, что мы думаем друг о друге. И мы думаем о вас.

Наши мысли, наши молитвы и, самое главное, наша любовь - с вами. You’ll Never Walk Alone“, - приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что фанат Ливерпуля, переживший трагедию на Хиллсборо, умер от коронавируса за несколько дней до годовщины.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, АПЛ, Хиллсборо, трагедия, годовщина, футбол, вне игры
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