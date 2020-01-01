Клопп - о годовщине трагедии на Хиллсборо: Сегодня самый важный день для нашего клуба

Ровно 31 год назад произошла трагедия на стадионе Хиллсборо, которая унесла жизни 96 болельщиков Ливерпуля.

Сегодня, 15 апреля, ровно 31 год трагедии на Хиллсборо - в этот день 1989 года во время матча Кубка Англии между Ливерпулем и Ноттингем Форест на стадионе произошла давка, в которой погибли 96 болельщиков “красных“.

По этому поводу высказался нынешний главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, а также обратился к тем, кто был там во время трагедии.

Мемориал памяти в честь погибших на Хиллсборо Getty Images

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“Сегодня самый важный день в году для нашего клуба. Мы думали, что в этот день мы все вместе будем на Энфилде, однако сейчас это невозможно. Но в чем мы можем быть уверены - это то, что мы думаем друг о друге. И мы думаем о вас.

Наши мысли, наши молитвы и, самое главное, наша любовь - с вами. You’ll Never Walk Alone“, - приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что фанат Ливерпуля, переживший трагедию на Хиллсборо, умер от коронавируса за несколько дней до годовщины.