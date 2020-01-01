Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фанат Ливерпуля, переживший трагедию на Хиллсборо, умер от коронавируса

Комментариев: 0
Дэйв Роланд не просто пережил трагедию на Хиллсборо, он стал героем самой знаменитой фотографии того дня.
Дэйв Роланд
Дэйв Роланд
liverpoolecho.co.uk

Дэйв Роланд - фанат Ливерпуля, переживший трагедию на Хиллсборо в Шеффилде, которая случилась 15 апреля 1989 года.

Читай также: Легенда сборной Англии заразился коронавирусом

В тот день погибли 96 болельщиков “красных“, а тогда 34-летний Роланд и его друг нашли жертву давки - 17-летнего Генри Роджерса. Мужчина попытался спасти пострадавшего юношу, но не смог.

Роджерса сфотографировали около обломков - он плакал, уткнувшись в шарф Ливерпуля. Это фото стало одним из самых знаменитых в тот день.

Дэйв Роланд
Дэйв Роланд
liverpoolecho.co.uk

Однако несколько дней назад Роланд умер - 65-летний англичанин скончался от коронавируса. Об этом сообщает издание Liverpool Echo. По словам семьи Дэйва, он боролся до последнего дня, но так и не смог справиться с болезнью.

Роланд не дожил несколько дней до 31-й годовщины трагедии на Хиллсборо.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист Атлетико умер от коронавируса.

Поделись:
Теги: Ливерпуль, Англия, футбол, Хиллсборо, коронавирус, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь