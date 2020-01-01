Фанат Ливерпуля, переживший трагедию на Хиллсборо, умер от коронавируса

Дэйв Роланд не просто пережил трагедию на Хиллсборо, он стал героем самой знаменитой фотографии того дня.

Дэйв Роланд - фанат Ливерпуля, переживший трагедию на Хиллсборо в Шеффилде, которая случилась 15 апреля 1989 года.

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В тот день погибли 96 болельщиков “красных“, а тогда 34-летний Роланд и его друг нашли жертву давки - 17-летнего Генри Роджерса. Мужчина попытался спасти пострадавшего юношу, но не смог.

Роджерса сфотографировали около обломков - он плакал, уткнувшись в шарф Ливерпуля. Это фото стало одним из самых знаменитых в тот день.

Дэйв Роланд liverpoolecho.co.uk

Однако несколько дней назад Роланд умер - 65-летний англичанин скончался от коронавируса. Об этом сообщает издание Liverpool Echo. По словам семьи Дэйва, он боролся до последнего дня, но так и не смог справиться с болезнью.

Роланд не дожил несколько дней до 31-й годовщины трагедии на Хиллсборо.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист Атлетико умер от коронавируса.