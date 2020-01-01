Бекхэм пришел в гости к фанату Ливерпуля, который борется с раком

Легенда Манчестер Юнайтед решил поддержать 70-летнего Дэвида Робертса.

Именитый экс-игрок сборной Англии, Реала и Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм посетил пожилого фаната в рамках социального проекта помощи нуждающимся людям.

Англичанин отправился в гости к 70-летнему Дэвиду Робертсу, который является поклонником бывших соперников Бекхэма - Ливерпуля. Мужчина сейчас борется с раком, и его приятно удивил приход легендарного футболиста.

Читай также: Бекхэм: Я мечтаю объединить Роналду и Месси в Интер Майами

“Он прекрасный парень. Мы обсудили с ним то, что будет с футболом в нынешнем сезоне, поговорили о Манчестер Юнайтед и о том, что я болею за Ливерпуль. Бекхэм сказал, что “красные“ должны получить чемпионский титул“, - приводит слова Робертса The Sun.

Дэвид Бекхэм в гостях у фаната Ливерпуля The Sun

Отметим, что во время визита Бекхэм соблюдал правило о безопасной дистанции, которое было введено из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм поразил фанатов новым имиджем.