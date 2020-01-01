Стало известно, когда может возобновиться сезон в АПЛ
Поединки пройдут без зрителей.
Чемпионат Англии может возобновится в июне. Об этом сообщает ESPN.
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По информации издания, базовой датой возобновления кампании на данный момент является 6 июня. При этом матчи будут проходить без зрителей.
Более детальная информация станет известна 17 апреля, когда пройдет видеоконференция с участием всех 20 клубов английской Премьер-лиги, где их руководители обсудят предварительные варианты развития событий.
Оставшиеся девять туров могут доиграть в течение пяти недель. Таким образом, командам придется проводит матчи дважды в неделю.
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