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Погба: Мне очень интересно, почему меня постоянно критикуют?

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Француз перестал обращать внимание на критику.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Футболист Манчестер Юнайтед Поль Погба рассказал о своем отношение к критике.

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“Такое впечатление, что критики по мне скучают. Я не всегда смотрю новости. Могу посмотреть матч со своим участием несколько раз, но без комментариев.

Когда понимаешь футбол, то тебе не нужно, чтобы, кто-то рассказывал, что происходит. Я понимаю, что люди говорят: “Поль делает это. Поль! Поль!“ Может быть, когда-нибудь, я проведу встречу с критиками и спрошу, почему они это делают. Мне очень интересно, почему меня постоянно критикуют.

Сейчас я прохожу процедуру восстановления. Я мог бы быть где-то еще, но я просто занимаюсь восстановлением.

Если критики хотят говорить, то пусть говорят. Это их работа. Я уже привык к этому. Меня это не волнует. Приятно слышать хорошие вещи, а не плохие, но когда играешь в футбол, знаешь себя. Именно этого требует тренер и одноклубники. Все остальное - это всего лишь разговоры. Критикам нужно продать свой товар“, - приводит слова Погба Goal. 

Ранее Погба рассказал, почему покинул Манчестер Юнайтед в 2012 году.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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