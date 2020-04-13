Фернандиньо и Виллиан вошли в топ-5 лучших бразильцев АПЛ

Вашему вниманию пятерка лучших футболистов чемпионата Англии по версии бразильского издания.

Бразильское издание UOL составило пятерку лучших бразильцев, которые когда-либо выступали в чемпионате Англии. В списке оказались и два бывшего игрока Шахтера.

Список лучших бразильцев в истории АПЛ:

1. Жильберту Силва (Арсенал, чемпионат Англии 2003/04).

Парень, который нравится всем, отличный игрок, отличный профессионал, но не только это, намного больше, чем это. Жильберту был абсолютным ключевым игроком Арсенала, когда они оказались непобедимым в сезоне 03/04. Вам не нужно больше ничего говорить.

2. Фернандиньо (Манчестер Сити, чемпионат Англии 2016/17, 2017/18, 2018/19)

Фернандиньо не входит в список лучших игроков в истории сборной Бразилии на чемпионатах мира, но это не то, о чем мы говорим. Вы можете поставить его на любой позиции. Он находится в Манчестер Сити уже седьмой сезон, всегда играет ключевую роль, кто бы ни был у руля “горожан“.

3. Алиссон (Ливерпуль, Лига чемпионов 2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, Клубный чемпионат мира по футболу-2019)

Алиссон - уникальный вратарь, очень цельный, очень эффективный, не слишком громкий. Если же АПЛ возобновится в нормальное русло, то эта ливерпульская команда может заявить о себе как об одной из величайших в истории футбола. Это все начинается с вратаря, который обеспечивает безопасность каждому вокруг себя.

4. Жуниньо Паулиста (Мидлсбро, Кубок английской Лиги-2004)

Жуниньо стал первым футболистом, который повлиял на АПЛ. Он провел два года в Мидлсбро. Благодаря бразильцу команда смогла достигнуть главного трофея в истории клуба - Кубок английской лиги.

5. Виллиан (Челси, чемпион Англии 2014/15, 2016/17, Кубок Англии 2017/18, Лига Европы 2018/19)

Возможно, это тот парень, которого вы бы убрали из этого списка. Виллиан не влюбляет никого в себя, кроме всех его тренеров, у которых были абсолютно разные стили: Моуринью, Хиддинк, Конте, Сарри ... Супер-профессионал, у которого ответственное отношение к делу. Виллиан очень тактически умный и талантлив, не зря он прошел через огромное количество тренеров.

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