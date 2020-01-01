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Клопп: Я был шокирован, когда узнал о заражение Далглиша

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Легендарный футболист находится в домашней изоляции.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что был шокирован информацией о том, что легендарный футболист “красных“ Кенни Далглиш заразился коронавирусом.

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“Новость о Кенни Далглише стала для меня настоящим шоком. Ребятам отправили сообщения, каждый был потрясен этой информацией.

Огромная разница в том, что вы чувствуете в зависимости от того, знаете ли вы зараженного лично или нет. Мы были шокированы.Это было впервые, когда пострадали наши близкие. 

Я написал одной из дочерей Далглиша, мы поговорили об этом. Она переживала, но сказала, что все не так плохо. Через два дня мы узнали, что Кенни выписали из больницы.

Это хорошие новости, очень хорошие, и я надеюсь, что он все еще прекрасно себя чувствует. Мы все знаем Кенни и любим его. Мыслями мы были с ним все это время“, - приводит слова Клоппа официальный сайт “красных“.

Напомним, что мать Гвардиолы скончалась от коронавируса.

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Теги: Юрген Клопп, Кенни Далглиш, Ливерпуль, футбол
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