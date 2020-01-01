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Ходжсон: Нам необходимо завершить сезон

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Специалист рассказал, сколько времени потребуется футболистам на подготовку.
Рой Ходжсон
Рой Ходжсон

Главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон высказался о возможном возобновлении чемпионата Англии.

“Все полностью согласны с тем, что нам необходимо завершить сезон. Мы не хотим искусственных способов решения вопросов о том, кто станет чемпионом, кто квалифицируется в Лигу чемпионов, кто будет понижен и повышен в классе.

В идеале нашим футболистам нужно минимум три или четыре недели, чтобы подготовиться к первому матчу после возвращения, но я согласен с тем, что сейчас нам, возможно, придется подождать“, - цитирует специалиста официальный сайт Кристал Пэлас.

Ранее АПЛ опровергла информацию о досрочном завершении сезона.

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Теги: футбол, чемпионат Англии, АПЛ, Кристал Пэлас, Рой Ходжсон
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