Погба рассказал, почему покинул Манчестер Юнайтед в 2012 году

Француз сначала не смог закрепиться в основе "манкунианцев".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба назвал причину ухода из команды в 2012 году.

“Мой брат, болельщик МЮ, говорил мне, что когда я не играл, то он очень злился, даже больше, чем я. Он говорил: “Уходи. Ты ведь можешь играть в этой команде. Если они не хотят, чтобы ты был здесь, перейди в другой клуб. Они еще увидят, что были не правы.

Моя мама всегда мне говорила: “Ты уйдешь, но вернешься“. Я отвечал: “Посмотрим“, но вы же знаете, как мамы реагируют. Потом она продолжала: “Ты вернешься, не переживай“. В итоге так и произошло“, - цитирует футболиста официальный сайт “красных дьяволов“.

Ранее сообщалось, что Мино Райола намерен устроить переход Погба в Реал.