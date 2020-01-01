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Игало: Манчестер Юнайтед вновь станет великим, когда Погба и Рэшфорд вернутся на поле

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Нигериец также выделил игру Бруну Фернандеша.
Одион Игало
Одион Игало
Getty Images

Форвард Шанхай Шеньхуа Одион Игало, выступающий на правах аренды за Манчестер Юнайтед, оценил перспективы “красных дьяволов“.

“Погба усердно работает над тем, чтобы вернуться на поле. Представьте, какая у нас будет полузащита, когда образуется связка Бруну и Поля. Тогда вы увидите совсем другую команду. Плюс вернется Маркус Рэшфорд. Манчестер Юнайтед вновь станет великим и будет выигрывать матчи неделю за неделей.

Бруну - фантастический игрок. Я играл с ним в 2013 и 2014 годах в Удинезе. Тогда мы еще не видели в нем лучшего игрока АПЛ. Как только этот парень окончательно адаптируется к чемпионату, вы увидите, на что он способен“, - цитирует Игало Goal.com.

Ранее сообщалось, что Шанхай Шеньхуа намерен удержать Игало огромной зарплатой.

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Теги: футбол, Одион Игало, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, АПЛ
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