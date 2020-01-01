Бывший тренер Тоттенхэма: Ливерпулю должны отдать титул, они были великолепны

Харри Реднапп хочет, чтобы нынешняя кампания была завершена.

Бывший главный тренер Тоттенхэма и Вест Хэма Харри Реднапп высказался о продлении сезона-20219/20.

“Иногда мы cлишком нежно относимся к футболистам. Мы говорим: “У них не получается играть так много матчей“. Получится, ведь они в форме. Они в любом случае будут хотеть играть, а не тренироваться.

Я хочу, чтобы сезон доиграли. Если Ливерпулю не отдадут чемпионство, то это просто фарс и не важно, за кого вы болеете. Они были великолепны“, - цитирует Реднаппа Sky Sports.

Ранее стало известно, сколько нужно дней для завершения сезона в Англии.