Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бывший тренер Тоттенхэма: Ливерпулю должны отдать титул, они были великолепны

Комментариев: 0
Харри Реднапп хочет, чтобы нынешняя кампания была завершена.
Харри Реднапп
Харри Реднапп
Getty Images

Бывший главный тренер Тоттенхэма и Вест Хэма Харри Реднапп высказался о продлении сезона-20219/20.

“Иногда мы cлишком нежно относимся к футболистам. Мы говорим: “У них не получается играть так много матчей“. Получится, ведь они в форме. Они в любом случае будут хотеть играть, а не тренироваться.

Я хочу, чтобы сезон доиграли. Если Ливерпулю не отдадут чемпионство, то это просто фарс и не важно, за кого вы болеете. Они были великолепны“, - цитирует Реднаппа Sky Sports.

Ранее стало известно, сколько нужно дней для завершения сезона в Англии.

Поделись:
Теги: футбол, Тоттенхэм, Ливерпуль, чемпионат Англии, АПЛ, Харри Реднапп
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь