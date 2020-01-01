Уилшир: Хочу вернуть свою карьеру на прежний уровень

Футболист признался, что его трансфер в Вест Хэм не оправдал ожидания.

Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир рассказал о своей игре за команду.

“Честно говоря, трансфер в Вест Хэм не сработал так, как надо. Все прошло не так, как я хотел, я пропустил слишком много футбола, я не играл достаточное количество матчей.

Я хочу вернуться на правильный путь, вернуть свою карьеру на прежний уровень, начать играть поединки на выходных, и снова почувствовать себя футболистом“, - приводит слова Уилшира Goal.

Ранее Джек Уилшир рассказал о болезни его сына, из-за которой он едва не ушел из футбола.