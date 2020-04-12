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Ушел из жизни легендарный голкипер Челси

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Питер Бонетти скончался в результате болезни.
Петер Бонетти
Петер Бонетти
Getty Images

Бывший голкипер Челси и сборной Англии Питер Бонетти скончался в результате продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба “синих“.

“Все в Челси сильно опечалены этой новостью. Наш бывший вратарь боролся с заболеванием. Мы от всего сердца соболезнуем семье Питера и его друзьям“, - сказано в сообщении клуба.

На счету Питера Бонетти 729 матчей за Челси. Это второй результат в истории команды. Англичанин выиграл в составе “синих“ три трофея: Кубок Англии, Кубок футбольной лиги и Кубок обладателей кубков.

Кроме того, он становился чемпионом мира-1966 года.

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Теги: футбол, сборная Англии по футболу, Челси, Питер Бонетти
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